Появились три версии, как киллеры следили за главой войск РХБЗ Кирилловым

Следователи предположили, как киллеры узнали, что Кириллов выходит из подъезда на работуПо информации телеграм-канала "Baza", в настоящий момент следователи разрабатывают три версии, как неизвестные выследили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, чтобы подорвать взрывчатку в самокате.
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