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Появились три версии, как киллеры следили за главой войск РХБЗ Кирилловым

Появились три версии, как киллеры следили за главой войск РХБЗ Кирилловым

Следователи предположили, как киллеры узнали, что Кириллов выходит из подъезда на работуПо информации телеграм-канала "Baza", в настоящий момент следователи разрабатывают три версии, как неизвестные выследили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, чтобы подорвать взрывчатку в самокате.

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