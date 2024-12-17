Появились три версии, как киллеры следили за главой войск РХБЗ Кирилловым

Следователи предположили, как киллеры узнали, что Кириллов выходит из подъезда на работуПо информации телеграм-канала "Baza", в настоящий момент следователи разрабатывают три версии, как неизвестные выследили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, чтобы подорвать взрывчатку в самокате.