Путин: Мобилизованные воюют до конца СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизованные мужчины, призванные на военную службу в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, будут участвовать в боевых действиях до ее завершения.
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