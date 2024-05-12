12 мая в Литве пройдут президентские выборы

В Литве сегодня пройдут президентские выборы. В кампании участвуют восемь кандидатов, в том числе нынешний президент страны Гитанас Науседа, рейтинг которого накануне голосования, согласно последним опросам, снизился, однако он по-прежнему в лидерах.
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