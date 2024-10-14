Задержанный житель Лас-Вегаса назвал чепухой обвинения в попытке покушения на Трампа

Житель Лас-Вегаса Вем Миллер, которого задержали в субботу, 13 октября, в Калифорнии за попытку проникнуть с оружием на митинг экс-президента, кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа, считает абсолютно необоснованными заявления о попытке совершить покушение.