Беспредел творится в Туапсинском районе Кубани, пожаловались активисты

Беспредел творится в Туапсинском районе Кубани, пожаловались активистыВ селе Тенгинка на Кубани, где, по словам очевидца, незаконно вывозят донный грунт, обнаружены трупы трех собак и канистры с машинным маслом.
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