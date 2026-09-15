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Донецкая группа новостей

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Некоторые из модульных домов превращаются в труху уже через 2–3 года эксплуатации, пишет Baza. Владельцы массово жалуются на гниющие полы, плесень, влагу, перекосы конструкций, а также крыс, мышей и насекомых внутри.

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