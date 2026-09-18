С космодрома Байконур была запущена ракета-носитель, посвящённая Юрию Лужкову

16 сентября с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя “Союз-2.1б” с транспортным грузовым кораблем “Прогресс МС-35”, на корпус которого специалисты Госкорпорации “Роскосмос” нанесли символику в честь 90-летия со дня рождения Ю.