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Двое сельчан погибли при нападении медведя в Томской области

Двое сельчан погибли при нападении медведя в Томской области

По данным Минприроды, в России сейчас насчитывается около 307,9 тысячи бурых медведей — это в два раза больше, чем в 1990 году В Колпашевском районе Томской области два человека погибли после нападения медведя.

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