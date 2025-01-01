Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент страны Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку средства связи в то время еще не позволяли в любом месте оперативно узнавать новости, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.