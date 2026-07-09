Конституционный суд Молдавии запретил Гагаузии иметь ЦИК

Конституционный суд Молдавии признал противоречащими конституции положения закона 1994 года о специальном статусе Гагаузии — автономном территориальном образовании в составе страны, которые касаются формирования Центральной избирательной комиссии, сообщил ТАСС 9 июля.
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