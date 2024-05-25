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Канчельскис заявил, что "Юнайтед" может надеяться на чудо в финале Кубка Англии

Канчельскис заявил, что "Юнайтед" может надеяться на чудо в финале Кубка Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне тренер Андрей Канчельскис заявил, что "красные дьяволы" могут надеяться на чудо в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити", если смогут продержаться до серии пенальти.

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