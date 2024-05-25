Канчельскис заявил, что "Юнайтед" может надеяться на чудо в финале Кубка Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне тренер Андрей Канчельскис заявил, что "красные дьяволы" могут надеяться на чудо в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити", если смогут продержаться до серии пенальти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии