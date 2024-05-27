Виталий Милонов: «С двумя новыми почетными гражданами у меня связаны личные истории»

Он отметил, что для него была большая честь присутствовать на церемонии награждения знаками отличия В Петербурге 27 мая состоялась церемония награждения знаками отличия троих новых Почетных граждан — Дмитрия Гранова, Эдуарда Айламазяна и Давида Голощекина.