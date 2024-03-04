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Захарова: военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России

Захарова: военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила, что военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России.

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