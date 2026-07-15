В Госдуму внесли законопроект о введении «13-й пенсии» перед Новым годом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов совместно с депутатами предложил ввести дополнительную выплату для пенсионеров перед Новым годом.
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