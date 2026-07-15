В Госдуму внесли законопроект о введении «13-й пенсии» перед Новым годом

Александр Т

Им самим не надоело фуйнёй заниматься? Сколько раз уже предлагают и столько же не принимают бормоча денежки на это нет. Вот если сидельцам госдуры зарплату поднять тогда да все дружно ЗА кнопки жмут даже те кто не ходит на заседания. Так что пенсионеры даже не мечтайте.