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Татар-информ

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В Госдуму внесли законопроект о введении «13-й пенсии» перед Новым годом

В Госдуму внесли законопроект о введении «13-й пенсии» перед Новым годом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов совместно с депутатами предложил ввести дополнительную выплату для пенсионеров перед Новым годом.

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Комментарии
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Александр Т
Им самим не надоело фуйнёй заниматься? Сколько раз уже предлагают и столько же не принимают бормоча денежки на это нет. Вот если сидельцам госдуры зарплату поднять тогда да все дружно ЗА кнопки жмут даже те кто не ходит на заседания. Так что пенсионеры даже не мечтайте.
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