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Глава МИД Китая заявил о широких перспективах сотрудничества с РФ

Глава МИД Китая заявил о широких перспективах сотрудничества с РФ

Global Look Press/Cai Yang/XinHua Российский газ в тысячах домов Китая и китайские автомобили на улицах российских городов в полной мере отражают устойчивость и персмективы двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина.

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