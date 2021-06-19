Элина Морозова«Мне 58, и я живу так весело, как никогда не жила» Беляков За плечами у нее был маленький рюкзак, на голове – соломенная шляпа с голубой лентой.Вернуться к статье633НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей«Мне 58, и я живу так весело, как никогда не жила» «А может ты, Лидия Сергеевна, сошла с ума ?»Элина МорозоваНет. Она наконец то вылечилась)))NatalyВсегда думала, как так получается. Проходишь мимо школы, института – и видишь стайки веселых студентов. Они улыбаются, смеются, флиртуют друг с другом. Практически у каждого в глазах – огоньки. Они с любопытством смотрят по сторонам, с интересом заглядывают в лица, словно бы ждут от жизни чего-то хорошего. Когда, в какой момент из этих счастливых практически в любых обстоятельствах детей вылупляются унылые взрослые, в глазах у которых – вселенская тоска? Почему надежды сменяются разочарованиями, энтузиазм – усталостью, мечты – неприятными ожиданиями? Куда и почему исчезает ощущение крыльев за спиной? Больше всего сил теряют те, кто осуществляет чужие мечты и оправдывает чужие ожидания … Часто читают жалобы типа: не могу себя замотивировать, нет сил что-то делать, ничего не хочется, и т.д. Люди не понимают, почему у них нет энергии для осуществления мечты. Они думают, что с ними что-то не так, пытаются себя взбодрить и грешат на недостаток солнца и витаминов. Но чаще всего дело оказывается в том, что это были вовсе не их мечты, а те, которые им внушили родители. Те, которые приняты в обществе. Те, которые показали по телевизору или в инстаграме в качестве «сладкой жизни». Нет больших пожирателей сил и времени, чем «престижный» институт, в который запихнули ребенка родители, нелюбимая работа, от которой уже тошно, но ведь «все так живут», и семья, которая создана по принципу «часики уже тикают». Как только человек бросает искать свое счастье и начинает добиваться чужого, его уровень энергии падает практически до нуля. А на лице навечно поселяется тоскливое, унылое выражение. На свои мечты, как и на любимого человека, время и энергия есть всегда. Хотя бы потому, что для нас это место силы. Самое энергозатратное занятие в мире – это терпеть. Мне вообще порой кажется, что качество жизни человека определяется тем, сколько он терпит. Например, деньги очень значительно сокращают количество того, что в жизни приходится выдерживать. Обладая деньгами, не нужно терпеть очередь в поликлинике, или долгую дорогу в общественном транспорте. Не надо терпеть шуршание тапок соседа по малогабаритному жилью или сталкиваться с хамством клиентов, работодателя, и т.д. Правильно подобранное окружение является не меньшей ценностью, чем деньги. Рядом со «своими» людьми мы часто отдыхаем душой и можем быть открытыми и радостными. С ними нам не приходится подбирать слова, скрывать свои чувства и рисовать на лице нужные эмоции в соответствии с тем, чего от нас ждут. Но есть еще один очень важный момент. Часто человек терпит не потому, что у него нет друзей и денег, и даже не потому, что надо. А просто потому, что он к этому привык. Потому что ему всегда говорили, что это нормально. Состояние терпения становится для него настолько естественным, что уже не включает сигналы SOS, как будто так и должно быть. И вот человек уныло ждет в очереди, уныло зверея внутри себя, что не накопил на частную клинику. А мог бы просто взять и почитать интересную книгу… Унылость заразна! Она передается бытовым и половым путем. Заметила, что есть коллективы и семьи, в которой унылостью заражены все, от мала до велика. Например, унылая бабушка целыми днями уныло ползает по грядкам унылого дачного участка. Затем она с ворчанием приносит плоды этого садо-огородо домой, и заставляет унылую маму уныло закручивать банки и заготовками. Затем часть этих банок навьючивают на унылого папу, который везет их таким же унылым родственникам. Все вместе они уныло бухтят на детей, которые путаются под ногами. В итоге у всех испорчено здоровье, свободное время и настроение. А пользы, хотя бы даже материальной, от такого поведения ноль. Зачем они это делают? Здесь так принято. Увы, есть места, которые настолько пропитались унылостью, словно плесенью, что ничего хорошего, нового, яркого там зародиться не может. Из таких мест лучше бежать, хотя бы в интернет. Туда, где яркие, радостные, вдохновленные и свои. И слава богу, что сейчас возможностей для этого намного больше, чем раньше.ГусЕнаНе понимаю. Жить надо всегда со вкусом.СергейВо, во, особенно в молодости, когда есть желание, жить.ГусЕнаРазве нельзя быть веселой, готовя ужин, или ведя дочку из садика?СергейДа, лучше не готовить ужин, если морда кислая как от лимона. Аня, у нас ещё бабуля говорила: Кухня это не сортир, здесь нельзя сквернословить, заходите на кухню с хорошим настроением, и всё что вы готовите будет вкусно.ирина Северова северова (гуляева)Нет . Готовя завтрак , обед и ужин , убирая квартиру и чистя толчок , стирая портки и носки , ведя десять детей или внуков из яслей, детсада или школы НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ВЕСЕЛОЙ. Можно еле-еле волочить ноги в 30 лет , не то , что в 58. Хватит врать , господа хорошие.ГусЕнаНезнаю....и карьера состоялась и семья. Всегда делалось все легко. Или, уж не делать вовсе. Не вернктся ни день, ни час. Его надо прожить.ирина Северова северова (гуляева)Смотря как прожить. Я готовлю не просто хорошо , а очень хорошо. Все говорят, что ресторан открывать пора . Но , на мужика пахать не буду ни при каких обстоятельствах. У меня муж умеет делать все . Помогает во всем. И готовит , и пылесосит , и в магазин сходит , и ведро вынесет ( я и не знаю , что это такое ). И самое интересное , шьет обалденно , лучше , чем я. А если бы это было не так , то.....СергейНу слава Богу, бабе седьмой десяток а она уже научилась готовить не просто хорошо, а очень хорошо бутерброды с майонезом. Пора ресторан открывать.ГусЕнаУ нас четко разделено; я кухня и дом, муж -что вне стен дома. Заправить машины-мне редко приходится, переобуть, барбекю-он будет мыть шампура или казан...Стричь газон, менять лампочки и в доме:) Вся мужская работа. Я просто не могу держать отвертку в руках:))) и лампочку не поменяю:))) не из каприза-просто НЕМОЕ. Нет, муж может и приготовить и помыть пол, но...проще нанять тетю и раз в неделю она прогенералит, а потом просто поддерживать...Поэтому, мне приготовить завтрак в 5 утра не трудно. Иначе, он уедет голодным. И носки со свежей рубашкой утром положить стопкой не сложно. Взаимная забота в том, что получается лучше-мне кажется это логично.ГусЕнаНапример, побыть с внучкой часа два-это он с удовольствием. А вот поменять памперс-это ему сложно. И зачем мучить? :)ирина Северова северова (гуляева)Куды мне до вас . Ведь вы рагу из НУТРИИ умеете готовить . Вам тоже пора открывать ресторан для...... сами знаете кого. А мы уж на бутербродиках с майонезом проживем. Приятного аппетита !ирина Северова северова (гуляева)Это дело вкуса. Я ни за какие коврижки не встану в 5 утра готовить завтрак. Баловство это...ирина Северова северова (гуляева)конечно , конечно . лучше мучиться самой.Сергейрагу из НУТРИИ ? Окститесь, никогда я не готовил и не ел.ГусЕнаМеня и не просят. Просто, я знаю, что лучше пусть он поест. Когда там еще обед будет....И он также-если я собираюсь в командировку-он встанет и в 4 чтоб согреть машину или донести сумку.СергейУ меня соседка была, жаловалась что лампочка перегорела а мужа долго нет с работы, а ей так нужен свет. Говорю: Давай я поменяю лампочку !!! А она отвечает: Нет нет, не надо, а то муж увидит что я обхожусь без него, и не будет больше менять лампочки ))))ГусЕнаА мой не может терпеть, когда кто-то делает:))) МОЕ и все. Вот сейчас кодовый замок на калитке...Месяц не может доделать-работы много. Ляпнула:" Давай позовем мастера", так расстроился...." я-Мужчина, а не самэц":))))ирина Северова северова (гуляева)Ну , значится у вас другие рецепты из нутрий. Нам , простым людям это неведомо. Только вам знатным нутриеводамСергейАня, если у мужа случайно оторвется пуговица, он же не будет тебя ждать пол дня, чтобы ты пришила и пришила. Сам пришьет. Вот и с лампочкой так же, ничего не случится если сосед поможет поменять лампочку.ирина Северова северова (гуляева)Ути - пути... вона как... дважды два четыре. Летом жарко , а зимой холодно. Да , Сергей ? Интересные мысли.....ГусЕнаОн будет мучиться без пуговицы:))) А уж сосед с лампочкой....🙈СергейА чем вас так нутрии возбуждают ? Вы жрёте курицу, а курица жрёт говно. Кролик, чтобы лучше перерабатывалась съеденная ним пища, он жрёт свое говно. А нутрия аккуратное и чистоплотное животное, ест только овощи и траву.ирина Северова северова (гуляева)так вы это уже обсуждали.. и именно такими словами.. склероз батенька... склерозСергейТа вы 500 раз повторяете слово - нутрии. Это у вас склероз ?ирина Северова северова (гуляева)И еще 500 повторю , чтобы вам приятное сделатьМарина Максимова))))))))))))))))))СергейНе стоит утруждаться, мне фиолетово, хоть 700 раз напишите.ирина Северова северова (гуляева)напишу обязательноСергейЗачем мучиться без пуговицы, когда можно другую рубашку переодеть 😂😂😂😂ГусЕнаНу да. Проще купить, чем пришитт:)ирина Северова северова (гуляева)иронияГусЕнаЗачем тогда жить вместе, если нет потребности заботиться?ирина Северова северова (гуляева)жить и служить - разные понятияГусЕнаЯ понимаю о чем Вы. У меня подруга-именно служит. Причем, зарабатывает она. Он при должности, но его зп никто никогда не видел. Кроме его мамо, думаю. А аот она СЛУЖИТ. И ей нравится.ирина Северова северова (гуляева)да , конечно . Женщины разные в ассортименте.Марина МаксимоваНу не знаю. Вот это " жить в совсем дешевых гостиницах, кушать в дешевых кафе".....я бы этого не хотела и мне это не кажется веселым)) Насчет стендапа..почему нет? Только я не пойму, что в этом такого, что аж нужно писать об этом, ставя себе в заслугу? Это смешно, интересно и доставляет удовольствие. Опять же..освободила себя от маникюра. А разве это не удовольствие сделать маникюр? Бедная женщина, получается ухаживала за собой, мучаясь. Я много не понимаю читая эту статью. А еще..будучи замужем, таскаться одно йна электичках по маленьким городам.. Тоже непонятно. Если с мужем хорошо, то мужа за шкирку и на романтический уикэнд в тот же маленький город.ирина Северова северова (гуляева)бабка веселится ...ей ТАК в кайф..Марина МаксимоваДа я не осуждаю. Каждому свое. Просто я другая)) Мне бы в Вену....погулять по городу, съесть венский шницель, посидеть в кондитерской за " пражским " тортиком, потом в хорошую гостиничку)) И чтобы я была вся с ногтями , педикюрами, в бохо и в грубых ботинках)) Чтобы легче было шататься по улицам)) Или в Италию.. в летящем платье, босоножках с тонкими ремешками, немного пьяная , беззаботная, а потом в хорошую гостиничку)))))))))) В гостиничку само собой не одна. Можно с мужем, если заслужил))))ГусЕнаАга, разве не интересно ездить вместе? Похоже, она сбегает от семьи и мужа. Однака, с удовольствием заговаривает с другими мужчинами. Бес в ребро?ГусЕна+++++ И разделить все это с человеком, который ощущает все в унисон...Марина МаксимоваЕсли с мужем хорошо, то конечно, лучше с мужем. С ним и удобнее и приятнее., чем с чужими дядьками. Очевидно, что женщине из поста скучно. Она лезет к незнакомому дяде. Думаю, что в семье не все хорошо, несмотря на " я его конечно люблю..". Да любого тюленя можно расшевелить обещаниями романтического уикэнда)) Ну может только если она уж совсем мужу неинтересна..Марина МаксимоваЕсли ощущает. Но не каждому везет.ГусЕнаНад этим надо работать. Ничего не бывает просто так.Марина МаксимоваВерно. Если изначально было чувство, то можно работать)ГусЕнаА без чувств как? Только , мы по молодости не бережем их. Но, есть второй шанс:)Марина МаксимоваНо, есть второй шанс😃""""""""""Да , иногда это возможно))Марина МаксимоваТолько , мы по молодости не бережем их."""""""""""""Да, самое ценное, без чего мы не можем жить, не бережем. Видно потому, что даром досталось. Человек так глупо устроен, что не ценит дармовое. А вот уже старше, переболев , зрелым умом,начинаем понимать и ценить. Поэтому наверно, поздняя любовь самая настоящая. Или, если в семье,возродившиеся отношения настолько хороши, что их уже терять не хочется.ГусЕнаГлавное, на мой взгляд, ставить точку, если уже не клеится. Дама бежит от решения...Марина МаксимоваДама бежит от решения...""""""""""""Мне тоже так кажется. Возможно ей будет хорошо одной.ирина Северова северова (гуляева)Вкусно пишите , Марина.Марина МаксимоваВ Италию хочу просто))ГусЕнаА моя страна-Испания. Если существует реинкарнация, то я там жила .. и правила:)))ирина Северова северова (гуляева)Ну, что касается инкарнации , то процентов 80 % теток считают , что они были Клеопатрами и правили всем на свете.ГусЕнаХаха, матриархат знач стерли со скрижалий историиирина Северова северова (гуляева)А то... а интересно было бы узнать , кем был была в прошлой жизни ...хоть бы намекнули оттуда сверхуГусЕнаПодозреваю, намеки есть. Только мы их прочесть не можем...ирина Северова северова (гуляева)а жальГусЕнаИ потом, с этим придется жить...:) Была , допустим, она Парфюмер, а сейчас хирург....Или, куртизанка, а сейчас кассир в Пятерочке...:)ирина Северова северова (гуляева)нее ..это полезно узнать про свой опыт. вот , например , была Клеопатрой , а стала кассиром в Пятерочке . ЭТо с какой такой стати ?NatalyКОМПЛЕКС ПОТИФАРА", "КОМПЛЕКС МЕДЕИ" И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИЯХ В отношениях между женщиной и мужчиной довольно много интересных и необычных явлений и моментов. Большинство из них имеют свои названия и вот в этой статье я решила поделиться с Вами, как мне кажется, наиболее интересными из них. Отмечу еще такой момент, что почти все названия данных явлений получили их благодаря библейским персонажам, которые были, так скажем, первооткрывателями этих явлений. Итак… ✔️ "Комплекс Потифара" - так называют явление, когда замужняя женщина, которая была отвержена в сексуальном плане мужчиной, которым она увлеклась "на стороне" начинает наговаривать на него своему уже законному мужу. Например, обвинять его в домогательствах к ней или даже в изнасиловании. Именно так проявляется её месть за то, что её "не захотели как женщину". И чаще всего ей верят. ✔️"Комплекс Титании" - проявляется в том случае, когда женщина начинает обесценивать и разочаровываться в своем нынешнем партнере, а взамен идеализировать своего прошлого партнера. Начинает "дописывать" ему все те черты характера, которые она бы хотела видеть в своем идеальном избраннике, хотя вполне возможно, что их там и не было никогда. При этом "забывать" все плохие черты своего бывшего партнера, но очень четко видеть все недостатки своего нынешнего избранника. Чаще всего такое начинает происходить, когда женщина и мужчина уже много лет живут вместе и после того, как их дети уже выросли и покинули родительский дом и к ним пришло ощущение "осиротевшего гнезда", вот тогда женщина и начинает замечать все то, чего не видела раньше или на что просто не хватало времени. ✔️"Комплекс Медеи" - это когда женщина переносит ненависть к своему мужчине на своих детей от него. Например, если это уже её бывший муж, но из-за того, что дети остались с ней и как две капли воды еще и похожи внешне на своего отца, вот тогда женщина и начинает говорить им: "Ты такой (я) же ленивый (я ), тупой (я) и т.д. как и твой папаша " ✔️"Комплекс усыновленного ребенка" - это когда одного из членов новоиспеченной семьи начинают воспринимать родители супруга как своего родного ребенка. Неважно мужчина это или женщина. Например, родители женщины могут лучше относиться к зятю, чем к родной дочери из-за того, что всегда мечтали о сыне или наоборот - относиться лучше к невестке, ведь всегда мечтали о дочери. Конечно, это будет оскорблять того, чьи это родители и вызывать конфликты, особенно если молодые супруги живут вместе с родителями одного из супруга. А если еще и партнер больше проявляет внимания и теплых чувств к родителям своей "половинки", чем к ней самой.Комментировать
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