Макгрегор: Германия будет становиться все ближе к России

Экс-помощник руководителя оборонного ведомства Содеинённых Штатов Америки Дуглас Макгренор предположил, что Федеративная Республика Германия станет снижать степень своей вовлечённости в дела Европейского Союза и станет сближаться с Российской Федерацией.
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