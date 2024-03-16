Американское издание: Основанная в США компания планирует заняться добычей гелия-3 на Луне в коммерческих целях

Иллюстрация роботизированного комбайна по сбору грунта на Луне. Источник: InterluneОснованная в 2022 году в США компания Interlune планирует заняться добычей изотопа гелий-3 на поверхности Луны с целью транспортировки на Землю и последующей продажи на коммерческих условиях.