Футболист "Локомотива" Ненахов: о чемпионстве "Локомотива" говорить рано

Выступающий за московский "Локомотив" защитник Максим Ненахов прокомментировал разговоры о шансах "железнодорожников" на чемпионский титул в Российской премьер-лиге, после того как они возглавили турнирную таблицу чемпионата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии