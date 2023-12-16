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Диллон Брукс исполнил ключевой 3-очковый в выездном матче с «Мемфисом»

Диллон Брукс исполнил ключевой 3-очковый в выездном матче с «Мемфисом»

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс в пятницу сыграл против своей бывшей команды «Мемфиса» на ее арене. Брукс исполнил ключевой 3-очковый на последней минуте при счете 96:94.

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