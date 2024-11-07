Депутат Немкин: нужно кратно увеличить штрафы для компаний за утечку данных

В России необходимо принять меры для защиты граждан от утечек данных, в первую очередь — кратно увеличить штрафы компаний за это нарушение, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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