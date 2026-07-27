Лавстори внука Аллы Пугачевой и дочки бизнесмена изначально не была идеальной, ведь молодые люди расходились.
Она нашла миллионера, а он — девушку с ребенком. Как живут Никита Пресняков и Алена Краснова после развода
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
во времена совдепии ,в годах 60-х ходил такой анекдот: обезьяна вышла замуж за крокодила. Ей сетуют: как ты могла? он же зелёный, мерзкий, противный... Обезьяна отвечает: Зато плавает! ...если не понятно , поясню: намёк на моряков торгового флота, которые много получали...
Ответить
1 м.
Лариса Шемисова
Это не анекдот, а наша жизнь, 90-е изменили ценности, некоторые до сих пор ведутся.
Ответить
1 м.
Ингерман Ланская
ценности, что были присущи Русскому Народу - Семья, Родина, Честь, Честность - Вернулись в Русское Общество, ...после 70 лет подавления и вытравления... и Русский Народ наконец, опять стал называться РУССКИМ НАРОДОМ!!! ... а не каким-то, хрен знает каким, савейским... даже произносить это слово вызывает отвращение...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии