Ингерман Ланская во времена совдепии ,в годах 60-х ходил такой анекдот: обезьяна вышла замуж за крокодила. Ей сетуют: как ты могла? он же зелёный, мерзкий, противный... Обезьяна отвечает: Зато плавает! ...если не понятно , поясню: намёк на моряков торгового флота, которые много получали...

Лариса Шемисова Это не анекдот, а наша жизнь, 90-е изменили ценности, некоторые до сих пор ведутся.