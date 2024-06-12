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Йосыф хәзрәт: «Корбанлыкның калдыкларын күмү, суга ташлау – акылга сыймый торган гадәт»

Йосыф хәзрәт: «Корбанлыкның калдыкларын күмү, суга ташлау – акылга сыймый торган гадәт»

16 июнь көнне гает намазы укылганнан соң барлык җирлекләрдә корбан чалу башланачак. Шул уңайдан Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары имам-мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин корбан чалучыларда иң еш туа торган сорауларга җавапны «Интертат»ка сөйләде.

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