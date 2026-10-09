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Газета.ру

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ЕС ввел особые условия для товаров из Армении на ближайшие два года

ЕС ввел особые условия для товаров из Армении на ближайшие два года

 © Рубен Мангасарян/РИА Новости С 10 октября значительную часть армянских товаров можно будет ввозить в Евросоюз без пошлин.

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