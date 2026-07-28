Искусственный интеллект Чжэцзян: цель в 1,2 трлн юаней к 2030 году

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Провинция Чжэцзян (Zhejiang) на востоке Китая поставила амбициозную цель: достичь годового объема выручки в 1,2 трлн юаней (около 14,4 трлн рублей) в ключевых секторах индустрии искусственного интеллекта к 2030 году.