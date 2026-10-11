🚘 От водителей до операторов дронов: чему учат в автошколе ДОСААФ в Евпатории Директор Евпаторийской автомобильной школы КРОО ДОСААФ Надежда Коломенкова рассказала «Крым 24» о направлениях подготовки курсантов в организации.
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