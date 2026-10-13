Трехкратный чемпион России в составе «Зенита», бывший исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов назвал полузащитника ЦСКА Ивана Облякова лучшим футболистом РПЛ на данный момент.
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