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Шатов назвал лучшего игрока РПЛ — это россиянин: «Максимально стабильный, показывает уровень на протяжении 5 лет»

Шатов назвал лучшего игрока РПЛ — это россиянин: «Максимально стабильный, показывает уровень на протяжении 5 лет»

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита», бывший исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов назвал полузащитника ЦСКА Ивана Облякова лучшим футболистом РПЛ на данный момент.

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