Как изменились цены на автомобили в конце августа

Во второй половине августа подорожали автомобили Solaris и подешевел кроссовер EXEED RX. По данным агентства АВТОСТАТ, с 16 по 31 августа 2024 года изменение рекомендованных розничных цен на новые машины без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций произошло только у двух брендов, официально представленных на российском рынке.