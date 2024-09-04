Как изменились цены на автомобили в конце августа

Во второй половине августа подорожали автомобили Solaris и подешевел кроссовер EXEED RX. По данным агентства АВТОСТАТ, с 16 по 31 августа 2024 года изменение рекомендованных розничных цен на новые машины без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций произошло только у двух брендов, официально представленных на российском рынке.
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