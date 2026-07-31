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Смоленская Газета

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31 июля. События дня

31 июля. События дня

Василий Анохин посетил Смоленскую областную клиническую больницу В Холм-Жирковском округе продолжается обновление учреждений культуры Василий Анохин: Принял решение повысить выплату для студенческих семей, ожидающих ребёнка, до 250 тысяч рублей Смоленскую телебашню украсит праздничная подсветка в честь Дня железнодорожника .

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