Эти автомобили привезли в Россию осенью, несмотря на запрет

На российском автомобильном рынке в настоящее время представлено большое количество иностранных автомобилей, поставка которых осуществляется путем параллельного импорта, несмотря на уход с рынка западных брендов в 2022 году.
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