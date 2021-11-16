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На Украине пожаловались на раздавленного Путиным Зеленского

На Украине пожаловались на раздавленного Путиным Зеленского

Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный выступил с разгромной речью в отношении украинского главнокомандующего Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Сергей Анисимов
И чего рефлексуют Хрюландцы? Всё согласно социальных законов.Закон тройного отрицания:"Не возможно в ЧЕЛОВЕКЕ совместить Ум,Совесть,Хохлятство.Есть Ум,Совесть-ты НЕ ХОХОЛ.Есть Хохол,Ум-НЕТ Совести. Есть Хохол,Совесть-НЕТ Ума. Всякое исключение только усиливает силу закона."И тут нужно опираться уже на другой социальный закон. Закон Большого Кукиша:"Если хлопец добровольно погрузился в ГОВНО по осэлэдець,то должен не Булькать и денег НЕ ПРОСИТЬ."
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