На Украине пожаловались на раздавленного Путиным Зеленского

Сергей Анисимов

И чего рефлексуют Хрюландцы? Всё согласно социальных законов.Закон тройного отрицания:"Не возможно в ЧЕЛОВЕКЕ совместить Ум,Совесть,Хохлятство.Есть Ум,Совесть-ты НЕ ХОХОЛ.Есть Хохол,Ум-НЕТ Совести. Есть Хохол,Совесть-НЕТ Ума. Всякое исключение только усиливает силу закона."И тут нужно опираться уже на другой социальный закон. Закон Большого Кукиша:"Если хлопец добровольно погрузился в ГОВНО по осэлэдець,то должен не Булькать и денег НЕ ПРОСИТЬ."