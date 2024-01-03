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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Константин Генич: «Верю в Сослана Гатагова. Но «Амкал» – тяжелая команда, все время под давлением. У них хорошая банда, но не мой фаворит»

«То, что Вася Маврин стал игроком года, говорит о том, что в МФЛ может произойти вообще все. «Родина Медиа», блин, выиграла МФЛ-3.

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