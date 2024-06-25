Депутат ГД Нилов: сегодня рассмотрим индексацию пенсий работающим пенсионерам

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы Ярослав Нилов сообщил, что во вторник, 25 июня, депутаты нижней палаты российского парламента начнут рассматривать законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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