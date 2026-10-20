Продюсер Яна Рудковская уверена: хороший сон требует особого подхода и не терпит экономии. Своими принципами она поделилась со светским журналистом Георгием Иващенко — вместе с ним знаменитость отправилась за покупками постельного белья.
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