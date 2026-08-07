НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

78 подписчиков

Оборот работавших на Киев криптообменников в Москва-Сити достигал $2 млн в сутки

Оборот работавших на Киев криптообменников в Москва-Сити достигал $2 млн в сутки

Сотрудники ФСБ задержали более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты в «Москва-Сити». Суточный оборот нелегальных криптообменников, сотрудничавших с украинскими колл-центрами, достигал 1–2 миллионов долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии