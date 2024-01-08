«Только одна затяжка»: Илон Маск открестился от обвинений в употреблении наркотиков

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя журналу Forbes информацию СМИ о том, что он употреблял наркотики, заявил, что в его организме за три года выборочных тестов не было обнаружено «даже следов» наркотиков или алкоголя.
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