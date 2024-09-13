В Башкирии наказали 65 сотрудников ГАИ после антикоррупционной проверки

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 13 сентября, ФедералПресс. Прокуратура Башкирии после антикоррупционной проверки, проведенной в республиканской Госавтоинспекции, нашла многочисленные нарушения в работе ведомства.
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