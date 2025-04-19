18 поваров-самоучек, которым категорически стоит сменить профессию

В чем смысл приготовления еды? Не только в том, чтобы сделать продукты из сырых съедобными. Представьте куриное крылышко, картофелину, луковичку и морковку — этого не хватит даже тарелку наполнить, не то, чтобы насытиться.
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