Уничтожение FPV-дроном брошенного украинского бронеавтомобиля HMMWV в районе села Липцы Харьковской области.
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Уничтожение FPV-дроном брошенного украинского бронеавтомобиля HMMWV в районе села Липцы Харьковской области.
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