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Уайзмен вколотил сверху после красивой передачи Маккланга

Уайзмен вколотил сверху после красивой передачи Маккланга

Игроки «Уорриорз» Мэк Маккланг и Джеймс Уайзмен стали авторами красивого момента в матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе против «Уизардс» (77:87).

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