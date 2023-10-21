Вторая улица
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Вторая улица

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  • Иванов
    Идите со своим хулуином на три буквы.Простые серёжки к...
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    очень интересноПереработка стуль...

Митенки с кармашком для пальцев

Митенки с кармашком для пальцев

Такие митенки не мешают пользоваться смартфоном, а если холодно — верхнюю часть можно отстегнуть за пуговку и носить как обычные варежки! Выкройка готова для скачивания! Замечательный подарок своими руками можно сделать.

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