Митенки с кармашком для пальцев

Такие митенки не мешают пользоваться смартфоном, а если холодно — верхнюю часть можно отстегнуть за пуговку и носить как обычные варежки! Выкройка готова для скачивания! Замечательный подарок своими руками можно сделать.
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