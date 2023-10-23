Майнинг биткоинов: последние разработки и анализ хэшрейта

Недавний бычий рост рынка снова привлек внимание к биткоину. Кроме того Hashrate Index недавно опубликовал отчет о майнинге биткоинов за третий квартал 2023 года, проливающий свет на различные аспекты майнинга криптовалют в период с июля по сентябрь 2023 года.