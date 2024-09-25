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British Open 2024: Лука Бресель вернулся в форму

British Open 2024: Лука Бресель вернулся в форму

Лука Бресель обыграл Тянь Пэнфэя, а Джадд Трамп одержал победу над Райаном Дэем во втором раунде турнира British Open 2024 в Челтнеме , сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.

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