British Open 2024: Лука Бресель вернулся в форму

Лука Бресель обыграл Тянь Пэнфэя, а Джадд Трамп одержал победу над Райаном Дэем во втором раунде турнира British Open 2024 в Челтнеме , сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.
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