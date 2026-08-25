Мэр Москвы рассказал о развитии городской системы поддержки молодежи

Развитие экосистемы поддержки молодых людей в Москве продолжится, заявил Сергей Собянин. В столице живут более 3,2 миллиона представителей молодежи, из них свыше миллиона обучаются в вузах и более 320 тысяч — в колледжах.
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