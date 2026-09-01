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Песков сообщил подробности встречи Путина и Эрдогана в Бишкеке

Песков сообщил подробности встречи Путина и Эрдогана в Бишкеке

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке продлились полтора часа.

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