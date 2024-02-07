Голикова: охват семей мерами господдержки вырос в 10 раз за 20 лет

Меры финансовой поддержки для российских семей вырос в десять раз за 20 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума "Россия".
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