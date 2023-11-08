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Россиянам рассказали, сколько они будут отдыхать в новогодние праздники

Россиянам рассказали, сколько они будут отдыхать в новогодние праздники

Россиянам рассказали о продолжительности новогодних выходных, сообщает PRIMPRESS. Россиянам в Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили о том, как им предстоит отдыхать на новогодние праздники.

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