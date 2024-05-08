Выходные без телефона! 5 причин устроить цифровой детокс — и как не сорваться

У вас было столько идей и планов на выходные, но вы снова нашли себя с телефоном в руках за просмотром бесконечной ленты соцсетей? Или оказались в числе тех несчастных, кому даже в законный выходной пришлось решать проблемы в рабочих чатах? Телефон — это, конечно, уже продолжение нашего тела, но иногда стоит сделать перерыв.