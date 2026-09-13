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FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю

FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю

Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить усовершенствованные реактивные дроны "Герань" для использования в конфликте с США и Израилем.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Пономарев
Александр Пономарев

Надо им просто передать технологию и недостающие компоненты, как это делает Европа и США по отношению к Украине. Зачем возить железо, подвергая его опасности нападения со стороны ВСУ? Дроны нам и самим нужны. А помочь можем.