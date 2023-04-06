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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 апреля 2023 года

Энергия дня шестого апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1046=В бесконечном Божественном Вселенском Времени нет ни Прошлого, ни Будущего — оно всегда «Здесь и Сейчас» = Вера, Любовь, Надежда и Мудрость есть символы России не только в этом Золотом Веке, но и навечно! = Воспитывая мальчика - воспитываешь мужчину; воспитывая девочку - воспитываешь нацию! = "ВСЕХ ДУШ ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ и МЫСЛЕОБРАЗ НАШ ЕДИНЫЙ ДАСТ МИРУ НОВОЕ РОЖДЕНИЕ, его очистит от рутины" = Вы никогда не сможете ничего доказать человеку, пока не наступит его время понять это самому =Действия, направленные на благо других, по своим задачам и нагрузкам могут достигать Вселенского масштаба=Единственно достойная Цель данного рождения – обратиться вовнутрь и достичь реализации.

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